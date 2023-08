Inter, primo allenamento in gruppo per Sanchez. Cagliari? Possibile convocazione, ma…

Come riferisce il Corriere dello Sport, Inzaghi deve valutare le sue condizioni in vista di Cagliari:

“Oggi il cileno si allenerà con nuovi e vecchi compagni. E il tecnico nerazzurro capirà meglio le sue condizioni. In queste settimane si è certamente allenato (è da sempre fissato con il fisico…), ma lo ha fatto da solo, quindi non può essere pronto. Insomma, qualora dovesse venire comunque convocato per il match con il Cagliari di lunedì, è impossibile o quasi che venga preso in considerazione anche per uno scorcio di gara”.