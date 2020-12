Un’Inter brutta e vincente. Questo, in sintesi, il concetto espresso su Twitter da Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, dopo la vittoria dei nerazzurri contro lo Spezia per 2-1:

“Inter francamente brutta e priva di idee divertenti. Ma raggiunge il quinto successo (sesto, ndr) consecutivo e quindi per ora va bene così. Ma giocando in questo modo non può pensare di vincere il campionato“.