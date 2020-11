Inter, problemi in casa Real: Zidane potrebbe perdere Ramos. L’altra incognita..

Ci sono motivi di preoccupazione in casa Real Madrid. Nonostante questa settimana sia iniziata con la buona notizia del ritorno di Nacho, Odriozola e Carvajal in gruppo, in vista della gara contro l’Inter Zidane rischia di perdere Sergio Ramos e Varane. Il capitano del Real è uscito anzitempo nel corso della partita contro la Germania, toccandosi la parte posteriore della coscia destra.

D’altra parte, anche Varane ha avuto problemi durante Francia-Svizzera. Il suo sembra essere un leggero fastidio alla spalla, conseguenza di una caduta, per la quale si è deciso di sostituirlo più a scopo precauzionale che altro.

La buona notizia è Casemiro. Il brasiliano è risultato negativo al tampone e sarà in campo sabato contro il Villarreal. Intanto Militao continua a risultare positivo al tampone e la sua presenza contro Villarreal e Inter è in forte dubbio. Ai dubbi in difesa va aggiunta l’assenza di lunga data di Valverde l’incognita Hazard ancora positivo.

