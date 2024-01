CdS – Inter, processo di perfezionamento ultimato: uno schiaffo ai luoghi comuni

L'Inter di Inzaghi (mica soltanto quella che ha scioccato la Lazio) è uno schiaffo ai luoghi comuni un po' arcaici sulla consistenza offensiva del 3-5-2, teoricamente (e in maniera balzana) ritenuto un metodo per tutelarsi, una forma di prudenza post moderna. Mentre invece, basta osservarla con cura, quest'Inter va da fascia a fascia, sublima i concetti di Inzaghi per occupare lo spazio altrui, area di rigore compresa, ha varie regie sparse - quella per uscire dal basso, quella per andare centralmente, quella per creare la superiorità laterale - che la trascinano in un orizzonte immenso. È una fabbrica di sogni".