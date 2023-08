CdS – Inter, attenzione a Sensi: “Andasse via, arriverebbe un profilo che manca”

Il centrocampista, reduce da un positivo pre campionato, potrebbe restare in nerazzurro, ma occhio agli ultimi giorni di mercato

Reduce da una stagione in prestito al Monza, Stefano Sensi sembrava di passaggio ad Appiano Gentile. Gli sviluppi del mercato, uniti a un positivo pre campionato, hanno invece rilanciato l'idea di una sua permanenza all'Inter.

Nel caso in cui, alla fine, prevalesse l'ipotesi originaria di una sua cessione, ecco che i cìnerazzurri potrebbero piazzare un altro colpo a centrocampo. Così scrive il Corriere dello Sport: "La permanenza di Sensi sarebbe un'opzione di qualità, abile nel possesso e in fase di rifinitura soprattutto se integro fisicamente. E se andasse via l'ex Monza sarebbe pronto un innesto più dotato fisicamente, profilo che attualmente manca nella rosa".