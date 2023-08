Sky – Inter, Sensi opzione come sesto centrocampista: ecco in che caso. In difesa…

Il mercato in continua evoluzione dei nerazzurri potrebbe portare a scenari non previsti all'inizio dell'estate

Mercato dell'Inter in continua evoluzione in questi giorni: Carlos Augusto prenderà il posto di Gosens, Arnautovic andrà a completare il reparto avanzato a disposizione di Inzaghi, ancora qualche (flebile) speranza di arrivare a Samardzic . In tutto baillame di trattattive, un nome che può ritrovare spazio improvviso nella stagione dei nerazzurri è Stefano Sensi: il centrocampista, rientrato dal prestito al Monza, ha disputato un pre campionato molto positivo, e a sorpresa potrebbe rimanere a Milano.

Sky Sport non esclude questa ipotesi: "Sensi come sesto centrocampista potrebbe essere un'alternativa, qualora saltasse in maniera definitiva la trattativa Samardzic e non venisse individuato un prospetto utile per il presente e per il futuro. Sensi è un'opzione al momento.