"A favore del Napoli, il giorno in più di riposo, che qualcosa conta e forse anche un po’ di più. Inzaghi, per dire, s’è improvvisamente ritrovato alla vigilia con più di un giocatore acciaccato: Mkhitaryan potrebbe farcela, Bastoni probabilmente no. Nel caso, De Vrij è pronto, così come Dumfries che potrebbe rilevare Darmian, dopo la panchina in semifinale".