Nemmeno il tempo di gioire per il trionfo nello scontro al vertice con la Juventus che ora, per la formazione di Simone Inzaghi, è già tempo di reimpostare la rotta in direzione della Capitale. Ad attendere i nerazzurri ci sarà una Roma reduce da tre affermazioni in altrettanti impegni da quando Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina giallorossa. Un’inversione di marcia che è valsa il rientro in pista per la corsa al quarto posto, che ora pare tutt’altro che una chimera.