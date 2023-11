La Stampa – Inter, un punto che soddisfa. E che va bene anche alla Juventus

Vlahovic chiama, Lautaro risponde: si può sintetizzare così il pareggio per 1-1 tra Juventus e Inter . Per La Stampa un punto ciascuna che non scontenta nessuno: "Poche emozioni, troppe attenzioni: il derby d'Italia numero 249 non delizia i palati fini, è impregnato di tattica e finisce con un pari fissato, nel primo tempo, dai gol di Vlahovic e Lautaro, l'uno bomber redivivo, l'altro di straordinaria puntualità.

Strappi in novanta minuti che specchiano l'anima di due squadre compatte e solide, non casualmente dotate delle migliori difese d'Italia e inferiori, in Europa, solo a quella del Nizza. Detto questo, il punto soddisfa l'Inter che scongiura il rischio del sorpasso e mantiene la vetta in solitudine, ma va bene anche alla Juventus che resta a -2 da una squadra obiettivamente più strutturata, quindi in posizione utile per profittare di qualsiasi distrazione. Certo, Milan e Napoli guadagnano terreno ma la classifica, al momento, conferma una corsa a due".