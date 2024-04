"Appariva arduo pensare di poter ripetere il girone d’andata, ma l’Inter sembra perfino in grado di poter fare meglio. Mancano ancora 7 giornate al termine, i bilanci si faranno alla fine, ma in questa seconda metà di stagione i nerazzurri stanno mantenendo un passo che potrebbe condurli all’ennesimo record". Apre così il focus del Corriere dello Sport sul finale di stagione dell'Inter: l'obiettivo resta la seconda stella, ma c'è ancora qualche dato per il quale la squadra di Inzaghi può restare nella storia. Si legge: "Fin qui Lautaro e compagni, infatti, hanno conseguito la miglior media punti in un singolo girone di ritorno nella storia del campionato (2,83 a partita), collezionando un percorso netto nel 2024 con 11 vittorie e un solo pareggio. Fa eccezione unicamente il pareggio incassato nel finale di partita contro il Napoli, poi per il resto tutte le avversarie si sono dovute inchinare e domani contro il Cagliari l’obiettivo è quello di aggiungere un’altra perla alla collezione.