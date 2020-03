Inter, nella prossima stagione sarà Radu il vice Handanovic. Il terzo portiere…

Tornato in campo in occasione della sconfitta di ieri sera contro la Juventus, Samir Handanovic ha dimostrato ancora una volta la sua importanza per le sorti dell’Inter, dopo la deludente parentesi Padelli. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, in vista della prossima stagione ha deciso di affidarsi a un secondo portiere giovane e di livello, che possa crescere alle spalle dello sloveno e raccoglierne in futuro l’eredità. Secondo Tuttosport, il club di viale della Liberazione ha già scelto su chi puntare:

“I black-out emersi nel breve interregno di Padelli hanno convinto l’Inter a ragionare sul fatto di avere un secondo più rodato rispetto all’ex portiere del Toro, spedito tra i pali a Udine dopo 1.253 giorni dall’ultima presenza in campionato. In tal senso è già stato deciso il ritorno alla base di Radu (a meno che l’Inter non decida di investire dei soldi sull’acquisto di Musso) con Padelli che, dovesse rinnovare per un altro anno, passerebbe a essere il terzo nelle gerarchie raccogliendo l’eredità di Berni“.