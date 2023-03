Gds – Inter, il rapporto difficile tra Inzaghi e i giovani: anche alla Lazio stesso copione

In questa stagione il tecnico nerazzurro ha concesso pochi minuti ai giovani nerazzurri. Lo stesso succedeva alla Lazio

Gianni Pampinella

La scorsa estate l'Inter ha deciso di puntare su giovani come Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Entrambi, però, nel corso di questa stagione Simone Inzaghi ha concesso loro poco spazio. A febbraio il terzino (307 minuti in stagione) non ha mai giocato, mentre il centrocampista è riuscito a ritagliarsi appena un minuto. Asllani è arrivato dall'Empoli per 14 milioni, eppure finora è sceso in campo dall’inizio solo in tre occasioni.

"In un'epoca in cui la Serie A ha meno risorse rispetto agli altri campionati europei, la valorizzazione dei giovani rappresenta uno step dal quale tutti i club devono provare a passare, tanto per ragioni tecniche quanto per questioni... di cassa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Lo scorso anno Inzaghi ha concesso appena 8' a Zanotti e altri 33' a Satriano, il promettentissimo Casadei è stato venduto a peso d'oro al Chelsea, pur non avendo mai debuttato con l'Inter. Anche alla Lazio, il copione era lo stesso. La storia d'amore tra Simone e i giovani calciatori, a Formello, è durata pochissimo. Nel 2016 Lotito l'ha promosso dalla Primavera alla prima squadra e Inzaghi si è portato dietro alcuni dei suoi fedelissimi. È il caso di Murgia (592' nel 2017), Cataldi e Lombardi, più tanti altri che hanno giocato in Serie A per qualche giro d'orologio.

"Già nel 2017-2018, la è musicata cambia radicalmente. Murgia è diventato un punto di riferimento, mentre Palombi, Crecco e Miceli (gli unici giovani impiegati) hanno collezionato complessivamente meno di 500 minuti. Tra il 2019 e il 2021, soltanto quattro Under 22 hanno giocato con la sua Lazio per più di 45 minuti: si tratta del portiere Guerrieri (titolare per una volta in Serie A), di Adekanye che arrivava dal Liverpool, di Bruno Jordao e di Pedro Neto. L'ultimo nel 2019 è andato al Wolverhampton in cerca di fortuna: adesso è titolare in Premier League, gioca con CR7 in nazionale e vale più di 30 milioni...".

(Gazzetta dello Sport)