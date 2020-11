Biasin: “Inter, con il Real è già decisiva. Conte può fare solo due cose con Eriksen”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, analizza la sfida di questa sera tra Real Madrid e Inter: ” I nerazzurri questa sera giocano a Madrid una partita che è già decisiva, o quasi. Tocca a lui, a Conte. Tocca a loro, ai suoi ragazzi. È vero che in queste prime uscite c’è stato un problema legato alle decisioni arbitrali, ma è altrettanto vero che dal tecnico ci si aspetta di più, magari una maggior capacità di incidere nel corso dei 90 minuti. Vuole la difesa a tre? Giusto, del resto è quella che lo ha portato ad avere quel gran curriculum, ma è anche giusto pensare a variazioni tattiche in corso d’opera, quelle che ti permettono di trovare la chiave per far male al tuo avversario quando la squadra non riesce a sfondare.

In questo momento l’Inter è un gruppo che costruisce molto gioco, ma lo fa con un’intensità decisamente poco “contiana” e, in definitiva, finisce per fare il solletico alle sue avversarie. Questa sera, contro la squadra di Zidane (e Modric. E Benzema. E tutti quei fenomeni lì) i nerazzurri dovranno ritrovare un po’ di quello spirito che li ha portati a giocarsi una finale di Europa League non più tardi di due mesi fa.

Eriksen? Con il danese Conte può fare solo due cose, entrambe legittime. 1) Crederci sul serio e metterlo in campo ben oltre il “ti metto ma non ci credo fino in fondo”. Deve andare oltre il suo credo calcistico fatto di giocatori che con Eriksen c’entrano zero. 2) Lo deve mettere da parte in attesa del mercato di gennaio. Stop, la.via di mezzo non serve a nessuno: né a Conte, né a Eriksen, né soprattutto all’Inter“.