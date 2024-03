CdS – Dopo due settimane di polemiche palla all’Inter reale

La noia per la pausa Nazionali è stata riempita in casa Inter da mille polemiche. Sono state innescate dal caso Acerbi-Juan Jesus e anche dalle mille voci su Zhang e la questione societaria. Nel frattempo però sono arrivate la sentenza del giudice sportivo, che ha deciso di non punire l'interista, e il bilancio del club nerazzurro che parla di numeri in netto miglioramento.