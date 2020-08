Che Inter a Bergamo: il vangelo di Conte recitato con devozione quasi perfetta

Nella partita più importante di questo finale di stagione, l’Inter di Antonio Conte ha risposto presente. Giocando una partita impressionante per ordine, intensità e organizzazione. Proprio come piace al suo allenatore. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Morale: concentrazione e ferocia in fase difensiva, velocità in verticale e concretezza al tiro. E’ il vangelo di Conte recitato con devozione quasi perfetta. Arriva solo dopo un’ora di gioco il primo tiro in porta dell’Atalanta: Gomez. Conte continua a urlare e a educare la sua Inter a correre in avanti. Aspettiamoci le due squadre protagoniste in coppa“.

