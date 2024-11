"Curioso che in Europa non siano mai praticamente esistiti i problemi di solidità che spesso si vedono in campionato e non deve ingannare la resistenza contro i Gunners di ieri sera. L’ultra-difesa è stata costretta dalle circostanze, ma c’era tutt’altra attitudine rispetto a quella della Serie A. Imparagonabile gli ultimi minuti di domenica scorsa con il Venezia. Mentre in tanti ora si chiedono quale sia la vera Inter, quella domestica o quella continentale, Inzaghi si gode un Bisseck e un De Vrij in versione baluardi. Anzi, nel caso del tedesco in versione gladiatore ferito nell’arena. Aveva in partenza un problema al costato, così ha giocato fasciato e sotto antidolorifici e a fine primo tempo ha pure dovuto usare la borsa del ghiaccio. Simone sa come difendersi in questa competizione (dal suo arrivo, 2021-22 l’Inter è la squadra che ha registrato più “clean sheet” in Champions League: 19 in 33 match, 58% del totale), ma un tempo intero con la linea così stretta a cinque davanti al portiere, forse, non l’aveva ancora vissuto. Sui calci d’angolo gli inglesi riempivano l’area piccola come un vagone della nuova metropolitana 4 di Milano nell’ora di punta, ma l’applicazione nerazzurra è stata totale. Se venisse mantenuta sempre, allora sì che l’Inter tornerebbe definitivamente a volare su una stella", aggiunge il quotidiano.