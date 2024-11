Intervistato da Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, l'ex allenatore Rino Marchesi ha parlato del big match in programma domenica tra Inter-Napoli. "L’Inter è tra le migliori d’Europa, è in grado di giocare bene sia in campionato che in Champions. Ha giocatori di qualità, sia in difesa che negli altri reparti. Se la può giocare con tutti, anche con i più forti del mondo. Speriamo che come italiana possa imporsi anche in Europa".