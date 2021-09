La Stampa – Inter, dopo quattro giornate record in attacco. Dumfries scaccia i fantasmi

La squadra di Inzaghi ha segnato quindici gol con nove marcatori diversi in questo inizio di campionato

Eva A. Provenzano

Un 6 a 1 che spazza via ogni tristezza. Il quotidiano La Stampa parla così della vittoria dell'Intercontro il Bologna. "La sconfitta in CL aveva lasciato l'amaro in bocca non solo per le tante occasioni sciupate. La squadra nerazzurra era sembrata uno studente che aveva studiato tantissimo, ma era caduto sull’ultima domanda (il contrario degli spagnoli che avevano passato l’esame col minimo sforzo). Inevitabile un accenno di nostalgia per le partenze di Lukaku e Hakimi. In tanti hanno pensato che forse con quei due fuoriclasse sarebbe finita diversamente", si legge sul quotidiano torinese.

Ma la vittoria larga col Bologna ha per forza di cose strappato via quei brutti pensieri. Dumfries, alla prima da titolare, ha per un po' allontanato i rimpianti per la cessione di Hakimi. L'olandese ha acceso Lautaro Martinez, in gol dopo sei minuti ed è riuscito ad essere centrale anche per l'azione che ha portato al gol Barella. Dall'altra parte Dimarco non ha voluto essere da meno ed è riuscito a propiziare il gol di Skriniar e quello di Vecino, pure lui titolare al posto di Calhanoglu (e Vidal che ha manifestato un affaticamento). Dzeko, con una doppietta speciale, ha completato il quadro di una serata perfetta. Era partito dalla panchina, ma ha dovuto sostituire Correa che ha rimediato un trauma contusivo al bacino.

Nove marcatori diversi, 15 gol segnati. Non sono le reti che mancano a questa squadra, almeno nelle prime quattro giornate di Serie A. Mancano solo due punti all'appello, infatti. Era dal campionato 1960-61 che l'Inter non aveva un avvio così in attacco ed è pure un record in Serie A da quando ogni vittoria vale tre punti. Insomma, niente male.

(Fonte: La Stampa)