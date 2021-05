Inter-Milinkovic, indizio social? Repost della moglie di Inzaghi: “Forse di nuovo insieme”

Gaia Lucariello, nelle sue stories, ha condiviso una serie di messaggi per il marito e ce n'è anche uno su Sergej

Simone Inzaghi non ha un profilo Instagram e per questo, per salutarlo e congedarlo dalla Lazio, in tanti stanno taggando sua moglie Gaia Lucariello. E lei sta condividendo sulle sue stories alcuni messaggi. Tantissimi hanno difeso l'attaccante da chi ha parlato di tradimento a Lotito e alla squadra biancoceleste. In tantissimi lo hanno ringraziato per quanto ha fatto e gli dicono che sperano di vederlo tornare prima o poi sulla stessa panchina.