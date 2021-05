SM – Inzaghi difende l’Inter e chiama Lukaku: un solo timore. Hakimi, strada tracciata

L'allenatore vuole costruire il suo progetto sull'attaccante nerazzurro ma un sacrificio sarà necessario

Il tg di Italia 1 parla di un castello nerazzurro da proteggere e da tenere in piedi attorno a Lukaku. Il fossato lo avrebbero costruito i dirigenti nerazzurri rassicurando Big Rom dopo l'addio di Conte, cercando di fargli capire la competitività del progetto nerazzurro nonostante ci sia all'orizzonte qualche sacrificio doloroso. Quello di Hakimiin particolare, grande amico di Lukaku. Con il PSG alla finestra e l'Inter che ha chiesto per la cessione ottanta mln. Ma la strada sembra tracciata per recuperare fondi importanti e nonostante la smentita del procuratore del marocchino. Il suo sacrificio potrebbe evitare la cessione di Lautaro e salvare la LuLa a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile.