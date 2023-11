CdS – Sull’Inter resta un solo dubbio: differenza netta tra le due squadre ma…

"Visto come era andata l’anno scorso, due sconfitte sue due in campionato, tornare da Torino con un punto è stato oggettivamente un passo avanti. Anche perché ciò che più contava era mantenere la testa della classifica, evitando il sorpasso della Juventus. Resta il dubbio, però, l’Inter avrebbe potuto fare e ottenere qualcosa di più". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport a commento delle parole di Simone Inzaghi , anche se le assenze in difesa hanno limitato le rotazioni del tecnico anche in vista dei prossimi impegni con Benfica e Napoli.

"Al di là delle assenze in difesa, la differenza di qualità tra le due formazioni si è notata in campo, ma ha finito per prevalere l’idea di gestire, di controllare. Forse anche in considerazione del fatto che, domenica prossima, ci sarà la trasferta di Napoli. Con in mezzo il match di Champions in casa del Benfica", sottolinea infatti il CorSport che poi aggiunge: "L'Inter veniva da 4 vittorie consecutive in campionato, 6 considerata anche la Champions. Ci può stare una mini-frenata contro la seconda forza del torneo. Intanto, però, il calendario diventa insidioso".