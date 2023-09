Di Marzio – Inter, retroscena Pavard: il Bayern era convinto di trattenerlo e…

Quello legato a Benjamin Pavard è stato soltanto l'ultimo tormentone dell'estate dell'Inter. Non per questo meno estenuante. Al punto che si è arrivati praticamente a ridosso della chiusura per archiviarne il trasferimento a Milano. Il motivo lo racconta Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: "L'allenatore del Bayern Thomas Tuchel si mette però di traverso : vuole che Pavard resti a Monaco. Proprio perché convinti di trattenere il francese, i bavaresi mandano il pari ruolo Josip Stanisic in prestito al Bayer Leverkusen.

Nonostante la volontà di Tuchel, la trattativa continua. Il giocatore, del resto, ha già l'accordo e vuole andare. L'offerta dell'Inter sale a 27 milioni più 3 di bonus e viene raggiunta l'intesa tra club, che però è vincolata all'arrivo di un sostituto al Bayern. I tedeschi ci provano per Geertruida del Feyenoord, poi per Chalobah del Chelsea. I tempi si allungano, l'Inter spinge per Pavard e... Pavard spinge per l'Inter. Alla fine, nel pomeriggio di martedì 29 agosto, arriva il via libera definitivo: è fatta".