Inter, oggi si decide sul ricorso per D’Ambrosio: Salernitana nel mirino

Se l’appello sarà accolto, il giocatore nerazzurro sarà a disposizione venerdì per la gara contro la Salernitana

Come riporta la Gazzetta dello Sport , nella giornata di oggi la Corte Sportiva d’Appello si pronuncerà sul ricorso presentato dall’Inter contro le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo a Danilo D’Ambrosio dopo la lite con Leandro Paredes al termine di Inter-Juventus.

Se l’appello sarà accolto, il giocatore nerazzurro sarà a disposizione venerdì per la gara contro la Salernitana. Sarebbe un'ottima notizia per Simone Inzaghi che potrebbe far rifiatare Darmian visto che Milan Skriniar è ancora fermo ai box.