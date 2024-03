"In questa stagione si sta registrando quindi un ritorno degli stadi pieni e non per modo di dire. Ben cinque squadre sfiorano il sold out di media: sono Cagliari (98%), Genoa (96,7%), Inter (96,3%), Juventus (96,1%) e Milan (94,7%). Proprio le due milanesi hanno già sfondato addirittura il muro del milione di tagliandi staccati fin qui: il tema del nuovo stadio sia per l’Inter sia per il Milan è cruciale per il futuro dei due club, lo è da tempo, questi numeri si limitano semplicemente a confermarlo".