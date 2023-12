TS – L’Inter domina, ma partita sbloccata grazie a un rigore generoso

Tutto facile per l'Inter, che travolge l'Udinese con un 4-0 che non ammette repliche e si riprende la testa della classifica. Tuttosport, tuttavia, sottolinea l'episodio del calcio di rigore che ha permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio: "L'Inter ha risposto subito, per l'ennesima volta, alla Juventus e con il netto 4-0 contro l'Udinese si è riportata in vetta alla classifica con 38 punti, due in più dei bianconeri, con le rivali che adesso iniziano a vedere col binocolo la coppia di testa: il Milan, sconfitto a Bergamo, è scivolato a meno 9 dai nerazzurri, Napoli e Roma (oggi in campo contro la Fiorentina) addirittura a meno 14. Col Natale che incombe, si potrebbe serenamente affermare che - a oggi - questo campionato sia... una poltrona per due.