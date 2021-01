Inter, quante rimonte subite contro le big: domenica contro la Juve serve una risposta

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su un dato non troppo lusinghiero per l’Inter di Antonio Conte, spesso incapace di gestire un risultato di vantaggio negli scontri diretti. L’ultima volta è accaduto contro la Roma, domenica scorsa, ma in precedenza il fatto si era verificato anche contro Lazio e Atalanta. Contro la Juventus, domenica sera, serve una risposta importante:

“Gli scontri importanti contro le big danno poche soddisfazioni all’Inter, che anzi spesso si fa rimontare sul più bello (…). Negli scontri decisivi, i nerazzurri non hanno saputo mantenere il vantaggio costruito in campo. Quest’anno in campionato è successo tre volte, sempre in trasferta: prima contro la Lazio, poi con l’Atalanta e infine due giorni fa contro la Roma. Una beffa amara da mandare giù soprattutto perché domenica arriva la Juve a San Siro. Anche a San Siro però c’è da dire che in quanto a scontri diretti non è girata benissimo quest’anno: con il Milan è arrivata la prima sconfitta nel derby da un decennio“.

(Fonte: Tuttosport)