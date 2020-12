Nuova operazione di mercato riguardante il settore giovanile per l’Inter: David Wieser, centrocampista classe 2002 della Primavera nerazzurra, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Arrivato ad Appiano Gentile nell’estate del 2017, proveniente dal Sudtirol, nel corso di questa stagione è già stato convocato da Antonio Conte in Prima Squadra in occasione del match del 22 novembre contro il Torino.