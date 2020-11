Inter, Conte pesca ancora dalla Primavera: prima convocazione in Prima Squadra per Wieser

Le tante defezioni fra infortuni e casi di positività al coronavirus nel corso di questa prima parte di stagione hanno costretto l’Inter ad aggregare sempre più spesso al gruppo agli ordini di Antonio Conte elementi della Primavera (nel frattempo fermi a causa della sospensione del campionato). L’ultimo a ricevere la gioia della prima convocazione in Prima Squadra è stato David Wieser, centrocampista classe 2002 prelevato nel 2017 dal settore giovanile del Sudtirol, che ieri pomeriggio si è seduto in panchina in occasione della sfida contro il Torino.

Conte lo osserva da inizio anno, e ha potuto apprezzarlo in particolar modo nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali, facendogli anche giocare da titolare l’amichevole contro il Monza: ad oggi appare difficile che possa arrivare per Wieser il momento dell’esordio tra i professionisti, ma le occasioni per farsi vedere in allenamento non mancheranno. In attesa di potersi prendere una maglia da titolare nella Primavera di Madonna.