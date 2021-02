Inter, in dubbio la presenza di Vidal contro la Lazio. Saranno decisivi i prossimi due giorni

Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve, Antonio Conte dovrà fare a meno di Arturo Vidal. Il cileno è squalificato ed è pure alle prese con una botta fastidiosa che rende incerto il ritorno in campionato domenica prossima contro la Lazio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri il giocatore si è allenato a parte. “Saranno decisivi i prossimi due giorni per accertare i tempi di recupero. C’è qualche possibilità di riaverlo in campionato per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi, mentre non è stata mai messa in dubbio la sua presenza nella successiva partita contro il Milan, domenica 21 febbraio“.

(Gazzetta dello Sport)