Padovan: “Inter, ritardo sul mercato preoccupante. Bilancio? Precedenza al campo”

Giancarlo Padovan, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha detto la sua sul mercato dell'Inter : "Comincia a diventare preoccupante il ritardo dell’Inter sul mercato. Al 26 del mese di luglio, cioé quando manca meno di un mese all’inizio del campionato, una squadra non può non avere il portiere titolare e la sua riserva e brancolare nel buio per l’attaccante che dovrebbe prendere il posto di Lukaku.

Anche perché, come tutti ricordano, Dzeko non c’è più e soluzioni di riserva, all’interno del gruppo, non ce ne sono. Non si può nemmeno dire che la dirigenza interista non disponga delle risorse per andare a prendere qualcuno. I soldi incassati per Onana garantiscono infatti almeno un paio di operazioni di livello.