Inter, la rivoluzione sulle ali: bocciato Lazaro, Conte ha chiesto…

Energie nuove sulle fasce. È stata questa la richiesta di Antonio Conte alla dirigenza dell’Inter. Una mini-rivoluzione sugli esterni per risolvere i problemi della prima parte di stagione. Da Lazaro e Asamoah a Moses e Young, passando per Candreva e Biraghi.

Un restyling che Tuttosport ha provato a spiegare: “Lazaro non si è ambientato nel 3-5-2 contiano. L’austriaco ha faticato a trasformarsi in esterno tutta fascia. […] Asamoah, invece, è ancora in organico e non è stato scartato da Conte, bensì dai sui problemi al ginocchio sinistro. Il ghanese ha messo insieme 11 presenze, 10 fino al 29 ottobre quando poi, di fatto, ha alzato bandiera bianca. Asamoah da giorni lavora a volte col gruppo, ma non è chiaro quando potrà giocare dando determinate garanzie e per questo Conte ha chiesto un sostituto“.