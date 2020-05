L’Inter si prepara alla rivoluzione del calcio: quest’anno Conte ha avuto un grosso problema

La riforma rivoluzionaria delle 5 sostituzioni a partita aleggia sul calcio. E l’Inter, così come le altre big del calcio italiano ed europeo, non dovrà farsi trovare impreparata. I nerazzurri, se vorranno competere per i massimi traguardi, dovranno disporre di una rosa di potenziali titolari. A differenza, e lo dicono i numeri, di quanto espresso in questa stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Una ventina di titolari. La mossa delle cinque sostituzioni a partita non troverà spiazzato Antonio Conte. La riforma scatenerà un effetto-domino, con il mercato e i suoi riflessi sullo sfondo. Anche perché in questo campionato l’Inter è la squadra che ha sfruttato meno i cambi. Soltanto Bastoni è andato a bersaglio, nella partita di Lecce, tra i giocatori subentrati. Con il minutaggio minore di tutti in serie A dato ai propri panchinari. Il dato interista è in contro-tendenza rispetto alle rotazioni complessive, dove si primeggia tra le big della serie A: Conte ha finora utilizzato 28 uomini“.

(Fonte: Corriere dello Sport)