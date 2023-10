EDICOLA / CdS: Big Marcus. Vince Thuram. Inter in testa. Furia Mourinho

Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina a Thuram, l'attaccante dell'Inter protagonista della partita con la Roma per il gol segnato che vale i tre punti in classifica. " Big Marcus ", il titolo scelto dal giornale sportivo che aggiunge: "Piega all'81esimo la Roma di Lukaku: 4 gol e 5 assist in 10 gare. Vince Thuram. Inter in testa, furia Mou. Garcia si salva".

E sulla partita dei nerazzurri si legge ancora: "Traverse di Calha e Carlos Augusto. Inzaghi: «Romelu? Me ne sono fatto una ragione». José accusa l'arbitro: «Nostri ammoniti sembravano già scelti». Napoli, che reazione, Milan rimontato (2-2). Doppietta di Giroud, poi Politano e Raspadori". Spazio a fine pagina anche a quanto accaduto a Grosso in Ligue1: "Grosso shock in Francia, ferito al volto dai tifosi avversari, rinviata Marsiglia-Lione. Lancio di sassi sul bus in viaggio verso lo stadio Velodrome finestrini in frantumi e allenatore insanguinato. Sette arresti. Salta la sfida con Gattuso".