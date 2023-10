Inter-Roma, Lautaro sui social: “Bravi ragazzi e spettacolo San Siro come sempre”

Non sappiamo se si sono incrociati in qualche angolo di San Siro e magari si sono detti qualcosa, ma almeno per quello che si è visto, Lautaro Martinez, ha mostrato indifferenza nei confronti di Lukaku. Gli ha dato la mano come si fa a qualsiasi giocatore di una squadra rivale e poi null'altro: Romelu sembrava accennare ad un abbraccio, ma il Toro ha tirato dritto per la sua strada. Quando è arrivato il gol del suo nuovo compagno in attacco ha esultato con la solita cattiveria. L'argentino è andato ad abbracciare Thuram e insieme hanno festeggiato con i tifosi nerazzurri quell'uno a zero stretto ma meritatissimo.