Pinto: “Perché non giocare lunedì? Inter grande club e grandi dirigenti, figuriamoci se io…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma, Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dirigente del dirigente giallorosso: "È una partita molto difficile contro una squadra che è stata finalista di Champions, sta facendo una stagione molto buona. Bravi i giocatori, l'allenatore, grande club, ma noi abbiamo preparata il meglio possibile per prepararla al meglio. Lukaku? È una gara uguale alle altre, non ha avuto molto tempo per pensarci. Io come portoghese non riuscirò mai a capire una cosa, come una gara come questa non si possa giocare lunedì quando abbiamo giocato giovedì".