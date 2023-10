Inter-Roma, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi si affida ai titolarissimi

Simone Inzaghi opta per i titolarissimi per la sfida alla Roma del grande ex Romelu Lukaku: le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia: Simone Inzaghi opta per i titolarissimi per la sfida al grande ex Romelu Lukaku. In porta c'è Sommer, in difesa tridente con Pavard, Acerbi e Bastoni mentre Dumfries e Dimarco sono i due esterni. Il centrocampo è quello titolare con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu. Là davanti, spazio a Lautaro e Thuram.