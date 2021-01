Luppi: “Per lo scudetto lotta a tre Milan, Inter e Juve. I nerazzurri hanno la rosa più ampia”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Gianluca Luppi, ex calciatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto che vede i bianconeri opposti a Milan e Inter:

“La conquista della Supercoppa rappresenta una bella iniezione di fiducia anche se la squadra non ha un gioco brillante. Però poi va detto che nelle gare che contrano c’è sempre. Con l’Inter ha perso ma era in emergenza. Per lo scudetto sarà una lotta a tre con Inter, Milan e Juve. Sono convinto che l’elemento decisivo sarà avere la rosa al completo nelle partite giuste: ad oggi in nerazzurri hanno la rosa più ampia. Il Milan comunque sta tenendo bene e con Mandzukic si è rinforzato Tornando alla Juve, se vince il recupero col Napoli sarà ancor più in corsa“.

(Fonte: TMW)