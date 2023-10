Marchegiani: “Inter ha i cambi migliori di tutti”. Costacurta: “In attacco qualcosa manca”

A Skysport si è parlato dei cambi dell'Inter e in generale della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Marchegiani ha sottolineato: «L'Inter credo abbia la squadra con i cambi migliori di tutti. Anche davanti? Gli esterni sono tutti dello stesso livello, a centrocampo ha tanti giocatori bravi», ha sottolineato l'ex portiere.

«Credo che i cambi siano sempre quelli perché quando vanno forti assicurano occasioni gol e grande fasi difensive. In avanti però secondo me quando non ci sono i titolari qualcosa manca», ha invece sottolineato Costacurta.