Ts – Inter, sale Thiago Motta: Inzaghi sfiduciato, ma lo scenario potrebbe cambiare

Sono in rialzo le quotazioni di Thiago Motta come prossimo allenatore dell'Inter

Come riporta Tuttosport, sono in rialzo le quotazioni di Thiago Motta. Il tecnico è seguito con attenzione dalla dirigenza dell'Inter che è al lavoro per sostituire Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. "Allenatore seguito nelle ultime settimane da colui che governa l’area tecnica all’Inter, vale a dire Beppe Marotta, che è pure il primo a essere fortemente contrariato per quanto fatto da Inzaghi nella seconda parte di stagione specialmente in campionato".