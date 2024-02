Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, vengono analizzati così gli episodi arbitrali di Inter-Salernitana : "I soli 7 falli sanzionati (4 della Salernitana e 3 dell'Inter) descrivono un primo tempo che non ha dato problemi a Piccinini nella gestione della partita. Dopo poco più di 2 minuti di gioco c'è però stato un doppio episodio nell'area della Salernitana. L'arbitro ha preso la decisione giusta in entrambe le circostanze e il Var Serra con un rapido silent check ha confermato: il tocco di mano di Pasalidis non è punibile perché il movimento del braccio del difendente è congruo dopo il velo di Lautaro.

Anche il successivo contatto tra Thuram e Boateng non è falloso: è uno scontro di gioco perché il difensore è fermo quando c'è l'impatto con l'attaccante nerazzurro. Nel secondo tempo in cui l'arbitro rileva altri 11 falli arriva anche al 26’ l'unica, giusta ammonizione della gara: Tchaouna rifila un pestone in ritardo ad Asllani. Regolari tutti i gol dell'Inter. Se sull’1-0 e sul 2-0 non c'è stato da subito nessun dubbio, sul 3-0 è servito un controllo più prolungato. Il recupero del pallone dell'Inter che avvia l'azione è però corretto: non c'è fallo su Dia nè c'è un tocco di mano di Calhanoglu. Regolare anche il 4-0".