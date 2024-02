Cambi pronti in casa Inter per la sfida contro la Salernitana di venerdì: dalla difesa all'attacco, ecco chi può riposare per Sky

Cambi pronti in casa Inter per la sfida contro la Salernitana di venerdì. Dalla difesa all'attacco, per Sky Sport saranno almeno 4/5 le novità di formazione. Possono riposare Pavard in difesa e Mkhitaryan a centrocampo, anche Darmian a destra. Uno tra Thuram e Lautaro inizialmente può tirare il fiato per Sky, a sinistra è reale il dubbio tra Carlos Augusto e Dimarco, ballottaggio aperto. Sono queste le riflessioni di Inzaghi al momento.