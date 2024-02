Lautaro-Barella nel 2022/2023 - Il 16 ottobre 2022 Lautaro Martínez e Nicolò Barella posero la firma sul 2-0 interista contro i campani. La replica del risultato esatto è quotata a 7.40 da Betclic (a 6.50 per Sisal). Nella gara di andata di questa Serie A, datata 30 settembre 2023, il ‘Toro’ si regalò addirittura un poker allo Stadio ‘Arechi’ che mise ko la Salernitana. Un altro successo per 4 reti a 0 della compagine milanese è quotato a 11.00 da Betclic.

Turnover in attacco per l’Inter? - I tanti impegni ravvicinati tra Italia ed Europa potrebbero orientare le scelte di formazione in casa Inter, dove si candida per una maglia da titolare Marko Arnautović, che dopo l’assist di Roma cerca un sigillo quotato a 2.00 da Betclic. In questo caso, a fargli posto sarebbe uno dei due titolarissimi, quindi Lautaro Martínez, con quota-gol a 1.50, o Marcus Thuram, la cui gioia personale è data a 1.66. Occhi sempre puntati anche su Hakan Çalhanoğlu, quotato a 2.80. Tra gli ospiti, scaldano i motori Boulaye Dia, il cui gol è stimato a 5.10 da Betclic, e la vecchia conoscenza Antonio Candreva, a 6.40. Nel reparto offensivo probabile ballottaggio tra Shon Weissman, con quota-gol a 5.50, e Grīgorīs Kastanos, a 8.30.