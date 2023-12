Inter, Salvini: “Il Bologna tanta roba, ieri ha portato bel gioco a San Siro”

“Zirkzee è tanta roba. Quest’anno il Bologna ha esordito bene in campionato cedendo tre punti al Milan, che va sempre bene. Ieri sera, poi, ha portato il bel giuoco a San Siro. E quindi va bene così, forza Bologna”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, partecipando oggi a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, all’inaugurazione del nuovo ponte Leonardo Da Vinci, che collega la città che porta il nome del grande scienziato alla val di Setta e non solo.