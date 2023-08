GdS – Inter, nessuna intrusione per Samardzic: l’intesa con l’Udinese non è in discussinoe

Il colpo di scena avvenuto ieri, con protagonisti l'Inter e Lazar Samardzic , non cambia le carte in tavola per quanto riguarda il terzo soggetto di questa storia: l'Udinese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra i due club c'è e resiste: "Il sospetto che qualche altra squadra si sia inserita all'ultimo soffio era ronzato inizialmente, ma i club che si erano stretti la mano confermano che la loro intesa non è in discussione.

L'Udinese controlla il giocatore ed è immune a intrusioni, anche perché l'affare coinvolge pure Giovanni Fabbian, talentino cresciuto a Interello per cui Sottil stravede: pure lui ha superato le visite mediche e adesso si trova sospeso su una fune. Nel dettaglio per "Sama" ai friulani sarebbero andati 4 milioni per il prestito, 16 per l'obbligo di riscatto più 2 di bonus. Come contropartita a Udine, proprio il centrocampista 20enne valutato 4 milioni, giusto la cifra che serve per azzerare l'esborso iniziale. Su Fabbian, tra l'altro, pure l'Inter crede parecchio: avrebbe mantenuto il diritto di riacquistarlo nel 2025 per 12 milioni di euro".