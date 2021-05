Inter-Samp, Lukaku in panchina: Conte ha un’idea precisa. Vecino titolare

Il tecnico interista vuole far riposare il belga ma anche non rischiare di perderlo per squalifica in vista delle gare con Roma e Juve

Eva A. Provenzano

Nella partita contro la Samp si potrebbe dare ampio spazio al turn-over. Conte dovrebbe far riposare anche Romelu Lukaku. Dovrebbe giocare Sanchez al suo posto. "Dietro questa scelta c’è, evidentemente, una volontà precisa di Conte. Big Rom, infatti, è diffidato e, in caso di nuova ammonizione, verrebbe squalificato. Meglio non correre rischi, dunque, in vista dei due big-match che attendono l’Inter: prima la Roma e poi, soprattutto, la Juventus. Lo scudetto è vinto, ma il tecnico leccese punta comunque al massimo e a non fare brutte figure", si legge sul Corriere dello Sport.

In panchina anche Barella e Vecino giocherà dal primo minuto. Nessuna sostituzione per Handanovic, il più impiegato, giocherà da titolare.

(Fonte: CDS)