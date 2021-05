Inter, Conte già chiaro: nel mirino i 94 punti. E magari uno scherzetto alla Juve

L'allenatore ha spiegato che giocheranno le seconde linee nel finale ma non lascerà nulla al caso: punterà al massimo nelle ultime quattro gare della stagione

Eva A. Provenzano

Lo ha messo subito in chiaro che, pure se manderà in campo chi ha giocato meno, la sua Inter farà di tutti per conquistare ogni punto in palio da qui fino alla fine della stagione.

Un anno fa 82 punti non erano bastati all'Interper arrivare allo scudetto, la Juventus ne aveva fatti 83 alla fine della stagione e la squadra nerazzurra era arrivata seconda. 82 punti sono i punti fatti a quattro giornate dalla fine ma ce ne sono ancora in palio e il tecnico non lascerà nulla al caso. Vorrebbe vincerle tutte e vincerle tutte significherebbe arrivare a 94 punti, tre in meno rispetto allo scudetto dei record del 2006-2007 quando il titolo arrivò con cinque giornate d'anticipo ma nelle ultime cinque arrivarono quattro vittorie e un pari. La Juventus di Conte arrivò a 102 punti e vinse tutte e sette le ultime gare di quella stagione. L'Inter vincendole tutte arriverebbe a 94 punti ma anche a conquistare un record per il girone di ritorno: 54 punti in 19 partite.

Nelle ultime gare c'è ancora da decidere chi entrerà in CL la prossima stagione e sabato 15 maggio c'è Juve-Inter.«Ci giocheremo la nostra partita, punto e basta», ha detto Conte domenica sera. "Quello che non ha detto, invece, è che sotto sotto gli farebbe piacere far saltare il banco, certificando la superiorità nerazzurra. E se poi quella sconfitta dovesse complicare la rincorsa Champions dei bianconeri ancora meglio. Fermo restando che il tecnico leccese non ha nulla contro la Juventus, semmai l’oggetto della sua rivalsa rimane Agnelli, alla luce dello strappo consumato nel 2014 e ormai non più ricucibile", scrive il Corriere dello Sport.

In questa ultima parte di campionato troveranno spazio le seconde linee. Giocheranno di più Pinamonti, Vecino, Ranocchia e D’Ambrosio. Magari anche Radu"magari non dall’inizio (conoscendo Handanovic…)", scrive il Corsport. Vidal e Kolarov troveranno spazio se staranno bene. Ma chiuque giochi la certezza è che Conte non lascerà nulla al caso neanche nelle ultime partite e punterà al massimo. Vuole quei 94 punti.

(Fonte: Corriere dello Sport)