Inter, a San Siro arriva il Frosinone: le quote dei bookmakers sul match

La qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League arrivata con due turni di anticipo costituisce un’enorme boccata d’ossigeno per i ragazzi di Simone Inzaghi, ora pronti ad affrontare i prossimi impegni con la mente più leggera. Prima del doppio impegno ‘infernale’ post-sosta per le nazionali in casa di Juventus e Napoli, l'Inter dovrà difendere il primato in classifica contro il Frosinone, vera sorpresa di questa Serie A. Dopo il doloroso 4-3 in rimonta subìto in casa del Cagliari, i ciociari non si sono persi d’animo e hanno ripreso subito il filo del discorso, eliminando il Torino in Coppa Italia e battendo l’Empoli in campionato.