Inter, Sanchez e Arnautovic cercano il primo centro in campionato. Inzaghi…

L'Inter si appresta ad affrontare a San Siro l'Udinese : in attacco, salvo novità dell'ultimo minuto, partiranno dal primo minuto i titolari Lautaro e Thuram. L'argentino e il francese sono due certezze assolute, ma i nerazzurri hanno bisogno anche di Sanchez e Arnautovic, entrambi già a segno in Champions League ma ancora a secco in campionato.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Sanchez e Arnautovic cominceranno nuovamente dalla panchina. Con la prospettiva, però, di dare fiato ad almeno uno, se non ad entrambi, tra Lautaro e Thuram. Sia il colombiano sia l'austriaco hanno inciso più in Champions che in campionato. In Europa sono hanno già trovato la via della rete (il Niño due volte), mentre sono rimasti a secco in serie A, dove la coppa titolare ha fatto letteralmente il vuoto. Ma Inzaghi, che li ha espressamente voluti, ha bisogno che si facciano trovare pronti anche in Italia.