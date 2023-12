Calhanoglu, che crescita! Inter, attenta: Chelsea e Liverpool pronte all’assalto

Arrivato all'Inter nell'estate del 2021 per sostituire Christian Eriksen, Hakan Calhanoglu si è fin da subito imposto come un elemento fondamentale per il gioco dei nerazzurri. Prima come mezz'ala, poi - dopo l'addio di Brozovic - come regista davanti alla difesa, con risultati superiori a ogni più rosea aspettativa. Una crescita esponenziale per il turco, ritenuto ormai da molti come uno dei migliori interpreti del ruolo dell'intero palcoscenico internazionale.