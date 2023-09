Inter, rinnovata la collaborazione con Santa Margherita. Partnership fino al 2024/25

In essere dal 2021, dopo una prima collaborazione nel 2019 in occasione della vittoria del 19esimo Scudetto, il connubio tra le due realtà si è dimostrato fin da subito vincente: Santa Margherita è stata infatti protagonista di tutti i brindisi celebrativi che hanno accompagnato i cinque trofei vinti dall’Inter nelle ultime stagioni.

Grazie al rinnovo della partnership, il marchio leader dell’enologia made-in-Italy continuerà ad essere protagonista anche allo stadio, sia sui LED a bordocampo che nelle sale Hospitality, dove le bottiglie Santa Margherita accompagneranno tutta l’offerta food e saranno presenti anche in un esclusivo corner dedicato.

